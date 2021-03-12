Роспотребнадзор не ожидает весной подъема заболеваемости гриппом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Волна гриппа этой весной в России не прогнозируется, так как случаев заболевания практически нет. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для респираторных вирусов, вы знаете, что как правило к концу зимы - к середине марта уходит грипп всегда. В свой сезон он приходит и уходит. Остаются хвосты из острых респираторных вирусных инфекций, но это именно хвосты, то есть это остатки. Там может быть вторая короткая волна гриппа как бы, но в этом году мы ее никак не прогнозируем, потому что гриппа нет совсем", - сказала она.

Ранее Попова заявляла, что в России в этом году регистрируются единичные случаи заболеваемости гриппом.