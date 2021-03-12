Попова назвала обязательным ношение масок на улице, если собираются более 50 человек

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ношение масок в России обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице боле 50 человек. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Никто не отменил масочный режим. Масочный режим в РФ на федеральном уровне введен постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, и никаких изменений здесь нет. <...> Федеральная норма обязательна для исполнения для всех. Поэтому сегодня в Российской Федерации действует масочный режим в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек. Во всех остальных случаях на улице маски не обязательны", - сказала она.

Попова также подчеркнула, что регионы в рамках российского законодательства не могут отменять федеральную норму об обязательном масочном режиме.