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Пандемия COVID-19

В EFE горды Гран-при своего фотожурналиста на конкурсе News Photo Awards. Overcoming COVID

По словам директора фотослужбы агентства, сам победитель переполнен энтузиазмом и эмоциями

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Испанское информационное агентство EFE гордится тем, что его фотожурналист Брайс Лоренцо Куто стал обладателем Гран-при фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID, организованного ТАСС.

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Об этом ТАСС заявила в четверг директор фотослужбы агентства Кука Перальта.

"Для нас честь, что такое важное агентство, как ТАСС, выбрало эту фотографию одного из наших фотографов в Галисии, - сказала она. - Этот снимок получил достаточно широкое международное признание". "Мы знакомы с ТАСС, и это гордость, что премию получил Брайс", - уточнила Перальта. По ее словам, сам победитель переполнен энтузиазмом и эмоциями. "Особенно потому, что это признание другого агентства", - добавила она.

В четверг в годовщину объявления пандемии коронавируса Всемирной организацией здравоохранения в штаб-квартире ТАСС были названы имена победителей фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID. Обладателем Гран-при конкурса и денежной премии в $10 тыс. стал фотожурналист EFE, название его работы - "День рождения".

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ИспанияРоссияПандемия COVID-19
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