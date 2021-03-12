Попова: контактировавших с заразившимися мутациями коронавируса проверяют тщательнее

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор более тщательно проверяет тех, кто контактировал с заразившимися мутациями коронавируса, чтобы не допустить распространения новых штаммов. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня видим, у нас есть находки [мутации], безусловно, преимущественно это люди вернувшиеся, находок очень малое количество пока. И для того, чтобы не допустить распространение новых вариантов штаммов, которые <...> сейчас изучают, и мы изучаем, мы берем количество контактных очень широко, мы блокируем очаг шире, чем если бы мы говорили о нашем референс-штамме", - сказала она.

Попова подчеркнула, что все необходимые эпидемиологические методы реагирования есть, они сейчас используются.