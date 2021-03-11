Школьные экологические отряды создадут в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 11 марта. /ТАСС/. Волонтеры в Карачаево-Черкесии (КЧР) по проекту "Азы экологии в школы" намерены провести интерактивные уроки на тему экологии, а после создать экологические школьные отряды во всех районах региона. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Волонтеры-экологи "ТМ Эко" благотворительного фонда "Территория милосердия" запустили собственный просветительский проект "Азы экологии в школы". По итогам акции волонтеры "ТМ Эко" планируют создать экологические школьные отряды во всех районах республики", - рассказали в пресс-службе.

В рамках проекта запланировано проведение более 10 мероприятий среди учеников 2-7 классов. Интерактивные уроки на тему экологии пройдут на базе школ в районах Карачаево-Черкесии.

Как отметили в министерстве природных ресурсов и экологии КЧР в ходе таких встреч детям рассказывают о существующих экологических проблемах. "Целью проекта является содействие в формирование ответственного отношения к окружающей среде и воспитания экологической культуры учащихся, чувства ответственности за сохранение ее богатств перед будущими поколениями и повышения интереса учащихся к экологии как науке", - добавили в министерстве.