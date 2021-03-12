Набиуллина сообщила, что сделала прививку от коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сделала прививку от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в интервью "Известиям" в пятницу.

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"Я привилась еще в декабре. Все нормально, так что вы тоже подумайте", - сказала Набиуллина.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 118 млн человек, свыше 2,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 360 823 случая заражения, выздоровели 3 959 533 человека, умерли 90 734. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.