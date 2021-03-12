{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Вакцина Novavax от COVID-19 показала эффективность 96,4% по итогам третьей фазы испытаний

В исследовании приняли участие более 15 тыс. человек

ТАСС, 12 марта. Вакцина от коронавируса производства американской компании Novavax показала эффективность 96,4% по результатам третьего этапа клинических испытаний, который прошел в Великобритании.

"Novavax <...> сегодня объявила, что итоговая эффективность вакцины компании <...> против легкого, среднего и тяжелого течения заболевания, вызываемого исходным вариантом COVID-19, составила 96,4% в решающей, третьей, фазе испытаний в Соединенном Королевстве", - говорится в опубликованном в четверг заявлении Novavax.

В исследовании приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет, при этом возраст 27% участников превышал 65 лет. Эффективность вакцины против британского штамма коронавируса составила 86,3%.

Промежуточный этап испытаний прошел в ЮАР, где преимущественно распространяется новый местный штамм коронавируса. Участвовали почти 3 тыс. человек, эффективность вакцины против южноафриканского штамма достигла 55,4%.

Отмечается, что в обеих странах препарат в 100% случаев предотвращал тяжелое течение болезни и смерть.

Теги
ЮАРСШАВеликобританияПандемия COVID-19
Reuters: Twitter планирует запустить аналог Clubhouse к апрелю
Речь идет о функции голосового общения Spaces
Читать полностью