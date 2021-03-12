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Reuters: Twitter планирует запустить аналог Clubhouse к апрелю

Речь идет о функции голосового общения Spaces

ТАСС, 12 марта. Руководство сервиса микроблогов Twitter планирует запустить функцию голосового общения Spaces - аналог соцсети Clubhouse - к апрелю. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщила в четверг представитель компании.

Компания Twitter опубликовала видеоролик с описанием новой платформы. Пользователи смогут присоединяться к чужим обсуждениям, создавать собственные "комнаты", выбирать спикеров и ограничивать круг людей, которые могут присоединиться к дискуссии.

Clubhouse - соцсеть, основанная на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.

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