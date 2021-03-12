Песков сообщил, что число атак на сайт Кремля за последнее время выросло

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Количество кибератак на сайт Кремля за последнее время выросло, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о сбоях в работе сайтов Кремля и ряда госорганов 10 марта, пресс-секретарь сказал: "У нас ничего не сбивалось. У меня все работало".

При этом он подтвердил, что за последнее время число атак на сайт Кремля возросло. "Да, оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это", - сказал Песков.

10 марта представитель Кремля не смог подтвердить информацию о сбое в работе сайтов государственных органов, но допустил, что это возможно. Слова представителей СМИ о том, что прямо в момент разговора у большинства из них сохранялась проблема со входом на сайт Кремля, Песков решил проверить во время брифинга. "Нет, у нас все открывается. И правительство [сайт правительства РФ] сейчас проверяю, я у компьютера сижу. Нет, все работает", - сказал пресс-секретарь.

В среду сообщалось, что сайты ряда государственных органов РФ стали недоступны. В частности, не открывались сайты правительства, Кремля, Следственного комитета, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Совета безопасности, Минпромторга. Сбой наблюдался также на сайтах Госдумы и МВД. Также пользователи сообщали о сбое в работе интернет-оператора "Ростелеком".