В МВД сообщили, что информсистема ТО автомобилей запущена с 1 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Автоматизированная система технического осмотра (ТО) автомобилей в новом формате заработала в России с 1 марта, никаких сбоев нет. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, в конце февраля система останавливалась штатно для ее модернизации.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что единая автоматизированная система технического осмотра работает с ошибками.

"Модернизированная версия Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИСТО) <...> запущена в эксплуатацию 01.03.2021", - сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.

По словам собеседника агентства, прежняя система 28 февраля была штатно остановлена из-за проведения технических работ, направленных на интеграцию ее банка данных с модернизированной версией.

Как ранее сообщили в ведомстве, оформление диагностических карт будет производиться непосредственно в электронном виде в системе с обязательным фотографированием транспортного средства до и после ТО. Сама съемка будет проходить в пункте техосмотра или на передвижной диагностической линии. В систему также будет вносится информация о координатах места расположения автомобиля на момент ТО, о дате и времени начала и окончания проведения техосмотра.

Система будет работать в круглосуточном режиме, а все сведения о техосмотре будут храниться в электронном виде.

Ранее сообщалось, что правила прохождения технического осмотра автомобилей в России меняются с 1 марта, но по-новому россияне начнут его проходить с 1 октября, так как срок действия диагностических карт продлен до этой даты.