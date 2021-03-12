В Хабаровском крае зарегистрировали около 9 тыс. самозанятых

ХАБАРОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Регистрацию в качестве самозанятых в Хабаровском крае получили около 9 тыс. человек с середины 2020 года, когда в регионе начал действовать налог на профессиональный доход. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края - министр экономического развития региона Виктор Калашников на приветственной сессии форума самозанятых, который проходит в Хабаровске.

"Динамика хорошая. Когда стартовал режим самозанятых, то на 1 августа 2020 года было чуть более 1 тыс. самозанятых. Последняя статистика на 1 марта текущего года - уже под 9 тыс. И мы понимаем, что далее количество будет нарастать", - сказал Калашников.

В Хабаровском крае специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход или на самозанятость - был введен 1 июля 2020 года в Хабаровском крае. Он предназначен для тех, кто работает сам на себя. Это фрилансеры, мастера по маникюру, пекари, сантехники, арендодатели жилья и другие. Налог могут применять индивидуальные предприниматели, получающие доход без привлечения наемных работников, а также физические лица, в том числе официально трудоустроенные граждане, которые подрабатывают в нерабочее время. Этот налоговый режим позволяет самозанятым не только легализовать доход от подработок, но и воспользоваться государственными мерами поддержки, предназначенными для малого и среднего бизнеса.

"Один из важнейших вопросов для любого бизнеса - это финансирование. Если в рамках обычного потребительского кредитования ставка от 14% до 16%, то будучи легализованным можно воспользоваться мерами поддержки, в том числе получить доступ к льготному финансированию", - сказал Калашников, уточнив, что краевой фонд микрофинансирования недавно запустил специальный продукт под самозанятых до 500 тыс. рублей со ставкой 4,25%.

Для тех, кто пользуется налогом на профессиональный доход, предусмотрено бесплатное консультирование в центре "Мой бизнес". Там предприниматели могут уточнить правовые вопросы, стать участниками образовательных программ, тренингов и семинаров. Круг получателей поддержки расширил и Гарантийный фонд Хабаровского края. Теперь поручительством фонда могут воспользоваться не только представители малого и среднего бизнеса, но и самозанятые. Поручительство самозанятым выдается на максимальный срок не более 36 месяцев, а по окончании действия ряда ограничений, введенных на территории края в связи с пандемией коронавируса, он составит 60 месяцев. Для получения поручительства необходим залог в размере не менее 30% от суммы обязательств. Максимальный лимит поручительства - не более 2,5 млн рублей.

Форум самозанятых проходит в Хабаровске 12 марта. На нем поднимаются вопросы увеличения доходов, развития экосистемы самозанятости, в программе - выступления предпринимателей и специалистов по разным направлениям, мастер-классы от местных и приглашенных бизнес-экспертов, а также нетворкинг-сессии по таким видам деятельности, как кондитерские изделия, индустрия красоты, фото- и event-бизнес и другим фриланс-направлениям. Это третье по счету мероприятие для предпринимателей, решивших легализовать свой бизнес. Первое состоялось в 2019 году.