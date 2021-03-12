СМИ: Apple подала в суд на бывшего сотрудника за передачу секретов компании в СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Американская компания Apple подала в четверг иск в суд штата Калифорния на своего бывшего сотрудника Саймона Ланкастера за то, что тот предоставлял знакомому журналисту данные, представляющие коммерческую тайну. Об этом сообщил портал The Verge.

По его сведениям, Ланкастер, который работал в Apple над проектированием продуктов и внедрением новых материалов, с 2018 года сотрудничал с неназванным журналистом, которому передавал информацию о новых разработках компании. В обмен на это он просил сотрудника СМИ писать определенные статьи, которые помогали бы продвижению его стартапа.

"Мы очень серьезно относимся к умышленной краже этим человеком наших коммерческих секретов, нарушению нашего этического кодекса и нашей политики ради персональной выгоды. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить наши инновации", - приводит портал заявление Apple.

Ланкастер, работавший в Apple c 2008 года, уведомил о своем уходе осенью 2019 года, но даже после подачи заявления на увольнение пошел на совещание по новому секретному проекту компании, чтобы иметь возможность передать журналисту дополнительные данные. Почти до последнего дня своей работы Ланкастер скачивал документы по разрабатываемым гаджетам и другую информацию, передавая ее журналисту в переписке и в ходе нескольких встреч.

Основанная в 1976 году компания Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.