Платформу "Госуслуги. Решаем вместе" запустят во всех субъектах до конца 2021 года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Цифровая платформа обратной связи (ПОС) "Госуслуги. Решаем вместе" будет запущена во всех субъектах страны до конца года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам проведения совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти.

"При формировании Координационного центра правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения, функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе - это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения <...> До конца 2021 года платформа будет внедрена во всех субъектах страны, региональных и муниципальных органах власти, а также в ряде ФОИВов", - сказал Чернышенко.

В аппарате вице-премьера пояснили, что платформа позволяет организовать работу по четырем направлениям. Это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов, проведение онлайн-опросов по социально значимым для населения темам и общественных обсуждений вопросов местного значения, а также ведение госпабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах и отслеживание инцидентов в социальных сетях.

О платформе

Цифровая платформа обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" создана по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика". Пилот по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали Минцифры России и девять субъектов РФ. Сейчас в ПОС создано более 16,5 тыс. личных кабинетов органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных субъектов.

За это время через платформу поступило более 340 тыс. сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тыс. опросов граждан. Органы местного самоуправления пилотных субъектов провели обсуждения с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.

В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах исполнительной власти. В частности, на Едином портале госуслуг был размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещен сервис Минпросвещения России для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.