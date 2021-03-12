На Чукотке 12 и 13 марта прогнозируют ветер до 40 м/с

ТАСС, 12 марта. Штормовое предупреждение объявлено на Чукотке - синоптики прогнозируют метель и ураганный ветер до 40 м/с, сообщает пресс-служба МЧС России по Чукотскому АО.

"По данным Чукотского УГМС, c 21:00 12.03.2021 продолжительностью около суток на побережье Чукотского моря, Берингова пролива порывы 25-30 м/с с метелью, в Анадырском районе 25-30 м/с, на побережье Анадырского залива порывы 35-40 м/с сильной метелью", - говорится в сообщении.

4 марта на Чукотку обрушился мощный циклон с ураганным ветром. Повреждены линии электропередач, а также 28 домов в Анадырском районе округа.