В Хабаровском крае восстанавливают более 340 поврежденных во время циклона зданий

ХАБАРОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Ремонтные бригады в Хабаровском крае ремонтируют более 340 зданий, поврежденных во время снежного циклона в феврале, сообщили ТАСС в комитете правительства региона по гражданской защите.

"Всего после циклона повреждения получили 342 здания - это жилые и многоквартирные дома, школы, сады, другие соцобъекты", - сказали в комитете. Ранее сообщалось о более чем 230 поврежденных зданиях.

По предварительным подсчетам, уточнили в комитете, на ликвидацию последствий требуется около 85 млн рублей.

В Нанайском районе в пятницу начались выплаты жильцам поврежденных домов. "В ближайшее время выплаты начнутся в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Речь идет о единовременной материальной помощи в размере до 10 тыс. рублей на домовладение либо на семью из пострадавшего многоквартирного дома", - добавили в комитете. Пока от людей поступило 129 заявлений на сумму около 1,1 млн рублей.

Сильный циклон в середине февраля принес обильные снегопады и ветер на территорию края, было закрыто движение по ряду дорог, не работала паромная переправа, нарушено электроснабжение, подача тепла в поселениях, задержаны внутренние авиарейсы. Больше всего пострадали Советско-Гаванский и Ванинский районы, где ветер до 40 м/с повредил крыши зданий, выбил окна, повалил опоры и вышки связи. Также серьезно пострадал Нанайский район. Ввели межмуниципальный режим ЧС.