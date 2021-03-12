Произведенные в Италии дозы "Спутника V" будут доступны на рынке не ранее конца 2021 года

РИМ, 12 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Дозы российской вакцины "Спутник V", произведенные на предприятии швейцарско-итальянской компании Adienne Pharma & Biotech на севере Италии, поступят на рынок не ранее конца этого года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу президент компании со штаб-квартирой в Лугано Антонио Ди Наро.

"Мы начали технологические обмены 15 дней назад, закончим этот процесс через пару месяцев, потом проведем тестовые запуски и в июле произведем партию для оценки, не предназначенную для продажи, потом в сентябре-октябре партию для регистрации, соберем данные, которые направим в Итальянское агентство по лекарствам, оно, в свою очередь, должно провести проверку нашего производства. До конца 2021 года компания не произведет партии на продажу", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что даже в случае одобрения российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) продукт его компании должен пройти отдельные проверки для получения права на продажу на территории Европы. Компания нацелена на европейский рынок, поэтому намерена пройти все необходимые процедуры.

Ди Наро сообщил, что подготовка производства не требует особых инвестиций. "Возможно, мы добавим немного персонала, потому что у нас уже есть свое производство, мы давно занимаемся производством биологических продуктов", - добавил он. Объемы производства в 10 млн доз - это предварительный оценочный прогноз.

4 марта EMA сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.

Италия должна стать первой европейской страной, где начнется производство российской вакцины в соответствии с достигнутым соглашением между Adienne Pharma & Biotech и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).