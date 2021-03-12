Володин: число жертв "пьяных ДТП" снизилось благодаря ужесточению ответственности

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ужесточение ответственности для нетрезвых виновников дорожно-транспортных происшествий, повлекших травмы и гибель людей, привело к сокращению таких случаев, депутаты продолжают отслеживать правоприменительную практику. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя вступил в силу 28 июня 2019 года. "В 2020 году, когда уже действовал закон о повышенной ответственности за "пьяные" ДТП, погибло на 232 человека меньше и пострадало на 1 585 человек меньше, чем 2018 году, когда ответственность была ниже", - сказал Володин.

Согласно приведенной спикером статистике, по вине пьяных водителей в 2020 году произошло 14 481 ДТП, в 2019 году - 14 689, а в 2018 году - 15 166 происшествий. В 2020 году в таких ДТП пострадали 19 044 человека. По сравнению с 2018 годом снижение составило 7,7%, тогда за год пострадали 20 629 человек. Погибли в 2020 году 4 064 человека, что сопоставимо с 2019 годом - 4 050 человек. По сравнению с 2018 годом - снижение на 5,4% (было 4 296 погибших).

Общее количество ДТП в 2020 году (145 073) по сравнению с 2019 годом (164 358) снизилось на 11,7%, по сравнению с 2018 годом (168 099) - на 13,7%.

"Так что мы видим, что это было правильное решение, принятие закона сохранило сотни человеческих жизней", - отметил Володин. Он добавил, что депутаты продолжат отслеживать его правоприменительную практику.

Президент Владимир Путин в июне 2019 года подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия с жертвами. Согласно поправкам, если совершение ДТП повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, в случае гибели человека - от пяти до 12 лет, если погибли двое и более лиц - от восьми до 15 лет.