Некоторые поезда на МЦД-2 следуют с увеличенным интервалом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Движение поездов МЦД-2 временно изменено. Поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщила в пятницу пресс-служба ЦППК в своем официальном аккаунте в Twitter.

"На D2 несколько поездов следуют с отклонением от расписания. Мы работаем с МЖД над сокращением опоздания. Связано с тем, что на участке Каланчевская - Дмитровская поезда некоторое время следовали по одному пути", - говорится в сообщении.

На данный момент специалистам Московской железной дороги потребовалось дополнительное время для завершения технологического окна для обслуживания инфраструктуры.

"Сейчас на этом участке движение осуществляется по всем путям. Следите за расписанием в приложении и за объявлениями на станциях и в поездах", - отмечается в сообщении.