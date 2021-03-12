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Попова предупредила о возрастающих рисках новых опасных инфекций

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что важно научиться защищаться от новых вирусов, не допускать их распространения

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Риски возникновения новых опасных вирусов будут возрастать, предупредила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Новые инфекции были и есть. <...> Наверняка и еще будут. Мы так поменяли мир вокруг себя, мы так быстро мигрируем, так быстро осваиваем новые территории, вырубая леса и, так сказать, обнажая новые вирусы, лишая их привычной жизни, уклада и заставляя их действовать в новом направлении, иногда направляя эти вирусы прямо на человека. Новый технологический уклад, новые возможности синтетической биологии, когда вирус можно собрать практически в гараже, все это говорит о том, что риски есть и они будут увеличиваться", - сказала она.

Попова подчеркнула, что важно научиться защищаться от новых вирусов, не допускать их распространения. "Вот это наша главная задача, и сегодня у нас [появились] новые знания, как это сделать", - заключила она.

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