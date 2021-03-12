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Пандемия COVID-19

Попова планирует добиться безопасного летнего отдыха для максимального числа детей в РФ

Глава Роспотребнадзора заявила, что задача ведомства - обезопасить граждан от рисков заражения коронавирусом и другими инфекциями

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор планирует добиться того, чтобы летом 2021 года максимальное количество детей в России смогли летом отдохнуть без риска заразиться коронавирусом. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава ведомства Анна Попова.

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"Мы сейчас ставим себе такую задачу - организовать летний детский отдых так, чтобы он был возможным для максимального количества детей, насколько это будет возможным, и так, чтобы летний отдых наших сограждан тоже был безопасным в части ковида и всех остальных рисков, о которых мы уже сегодня говорили", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 118 млн человек, свыше 2,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 360 823 случая заражения, выздоровели 3 959 533 человека, умерли 90 734. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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