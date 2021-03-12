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Пандемия COVID-19

Попова: вакцины позволяют дать самый оптимистичный прогноз ситуации с COVID-19 в России

По словам главы Роспотребнадзора, коронавирус становится сезонным, что делает еще более важной задачу массовой вакцинации

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Наличие нескольких вакцин от коронавируса в России позволяет давать самые оптимистичные прогнозы развития эпидемической ситуации, заявила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Сегодня он (прогноз - прим. ТАСС) самый оптимистичный, потому что есть вакцина. И не одна. Российская Федерация - единственная страна, где есть три вакцины на разных платформах, разработанные учеными отечественных государственных научных учреждений", - сказала она.

По ее словам, коронавирус становится сезонным, что делает еще более важной задачу массовой вакцинации. "Мы видели их (коронавирусы - прим. ТАСС) в разных вариантах, но вот такой опасный для человека, так широко распространившийся пока впервые. Поэтому мы ждем серьезных возможных осложнений в осенний период, если мы вдруг почему-либо не успеем привить то количество населения, которое есть [в планах]. Но стоит задача привить, создать такую прослойку в обществе, которая не даст распространяться вирусу, это сегодня очень важно. От решения этой задачи зависит и прогноз", - заключила она.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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