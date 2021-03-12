Попова: новый тип вируса птичьего гриппа, видимо, будет передаваться от человека человеку

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был выявлен у нескольких россиян в феврале, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку, сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. <...> Но мы увидели это раньше, чем наступила беда", - сказала она.

Попова подчеркнула, что есть время подготовиться к такому сценарию - разработать тесты и создать вакцину. "Не понадобится - вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, выявление этого вируса у людей стало "открытием мирового уровня" и закономерным результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора.

В феврале Попова заявила, что ученые центра "Вектор" подтвердили первые случаи в мире заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N8). Тогда сообщалось, что заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года произошла вспышка среди поголовья птиц.