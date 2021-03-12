Кудрин: вуз на базе факультета СПбГУ поможет другим университетам внедрять Liberal Arts

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Новый университет, который в этом году будет создан в Санкт-Петербурге на базе факультета свободных искусств и наук СПбГУ, будет государственным и станет помогать другим университетам во внедрении принципов модели свободных искусств и наук (Liberal Arts), сказал ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, возглавляющий сейчас факультет. Сам Кудрин готов возглавить попечительский или наблюдательный совет нового вуза, если такое предложение поступит.

Ученый совет СПбГУ поддержал инициативу реорганизации факультета свободных искусств и наук, который возглавляет Кудрин, в самостоятельный университет.

"Это будет государственный вуз, с лицензией и аккредитацией, а учредителем нового университета станет Министерство науки и высшего образования. Миссия нового университета - развивать в России модель свободных искусств и наук, которую сегодня у нас в стране применяют лишь 4 вуза: РАНХиГС, ТюмГУ, Шанинка (Московская высшая школа социальных и экономических наук - прим. ТАСС) и СПбГУ. Новый университет станет центром компетенций и будет помогать другим университетам во внедрении принципов и практик модели свободных искусств и наук", - сказал Кудрин.

"Я, конечно, буду принимать активное участие в жизни университета, но не планирую становиться ректором или деканом в новом вузе. Если поступит такое предложение, то с удовольствием возглавлю попечительский или наблюдательный совет", - добавил он.

По словам Кудрина, абитуриенты, которые будут поступать на программу в этом году, станут студентами уже нового университета. "Те, кто будет поступать в этом году на нашу программу, будут учиться уже в новом университете. У ребят уникальная возможность стать первым набором этого университета, войти в историю. Но при этом влиться в уже большую семью выпускников и нынешних студентов нашей программы, которая сделала первый выпуск в 2003 году, а как факультет существует с 2011 года", - сказал он.

О факультете

9 марта 2011 года ректором СПбГУ Николаем Кропачевым был подписан приказ "О создании факультета свободных искусств и наук" (на основе программы "Искусства и гуманитарные науки"), а деканом факультета был избран Кудрин. По направлению "Искусства и гуманитарные науки" обучается около 700 студентов из различных регионов России и других стран, действуют пять магистерских программ и 12 предметных областей в рамках бакалаврской программы "Свободные искусства и науки" - от истории цивилизаций и философии до когнитивных исследований.

Во вторник в пресс-службе СПбГУ ТАСС сообщили, что студенты факультета свободных искусств и наук, который планируется выделить в самостоятельный вуз, сохранят возможность обучаться по данной программе в СПбГУ и получат дипломы вуза.

О направлении Liberal arts

Задача подхода Liberal Arts - научить человека мыслить широко, не ограничиваясь рамками традиционных направлений и дисциплин. Это может быть непривычно для тех, кто привык к общепринятой жесткой системе лекций, семинаров и домашних заданий, однако за таким подходом будущее, сказал ТАСС ректор РАНХиГС Владимир Мау, где активно развивается это направление и где с 2021 года существует отдельный факультет. По его мнению, создание такого университета станет шагом вперед для всей системы высшего образования.

"Программы на принципах Liberal Arts дают студентам фундаментальные знания в сочетании с развитием "мягких навыков", делая акцент на развитии критического мышления, умения принимать решения и работать с людьми. Важную роль играет междисциплинарный подход, когда любое явление изучается не в рамках одного предмета, а комплексно", - сказал Мау.

По его словам, в 2020 году на факультет Liberal Arts поступило более 1 тыс. первокурсников. "На пересечении профилей возникают уникальные специалисты - например, журналист с углубленными знаниями в области городской архитектуры. Студенты, которые в обязательном порядке осваивают как минимум два отдельных профиля, развивают адаптивность - ключевое качество для специалиста, который хочет быть востребованным в стремительно меняющемся мире", - сказал Мау.

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, в свою очередь, отметил, что появление профессионально нейтральных программ - одна из наиболее заметных тенденций развития высшего образования. "Обучение на программах Liberal arts является одним из ярких проявлений подхода, когда образование воспринимается как формирование важнейших личностных навыков: критического мышления, креативности, умения слушать и слышать, а не как обучение "вождению паровоза", - сказал он.

"То, что является бакалавриатом академическим, становится все более оторванным от конкретной профессии. Потому что давать профессию в бакалавриате довольно сложно. На нем будет даваться некоторый набор аналитических подходов и аналитических материалов. Это не профессия, а скорее специфическое стекло, через которое ты смотришь на действительность. Эта линза может называться "историк", "математик" или "искусствовед". Получение же профессиональной квалификации сдвигается на уровень магистратуры", - добавил ректор ВШЭ.

Кузьминов отметил, что многие университеты уже сейчас используют элементы Liberal arts в собственных образовательных программах, и их вес и значение будут нарастать, чему способствует цифровая революция. "Таким образом, опыт тех, кто уже сейчас полностью перешел на этот формат, окажет позитивное воздействие на систему российского высшего образования в целом", - заключил он.