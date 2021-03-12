Кабмин увеличил вдвое объем услуг сурдоперевода для слабослышащих

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении в два раза объема услуг сурдоперевода для людей с нарушением слуха. Они будут получать до 84 часов таких услуг в год, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина. Постановление принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Люди с нарушением слуха будут получать до 84 часов услуг по переводу жестового языка (сурдопереводу) в год за счет федерального бюджета. <…> Услуга предоставляется в рамках индивидуальной программы реабилитации инвалида", - отмечается в сообщении. В правительстве уточнили, что ранее слабослышащим было доступно только 40 часов перевода в год, такая норма была установлена еще в советское время.

Оформить заявку на получение услуги можно в многофункциональном центре или территориальном подразделении Фонда социального страхования.

"Решение увеличит объем социальных гарантий, доступных слабослышащим людям, облегчит их интеграцию в общество. Ожидается, что за год услугой воспользуются около 25 тыс. человек", - сообщает пресс-служба.