YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину", пометив его как "оскорбительный"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube ввел ограничения на доступ к фильму Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", определив его как "неприемлемый" или "оскорбительный для некоторых аудиторий". Соответствующая пометка отображена на обложке фильма, опубликованного на YouTube-канале "Россия-24".

"Следующий контент был определен сообществом YouTube как неприемлемый или оскорбительный для некоторых аудиторий", - указано в предупреждении для пользователей.

Автор фильма "Крым. Путь на Родину", первый заместитель генерального директора ВГТРК журналист Андрей Кондрашов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией увеличивается количество просмотров фильма, его смотрят в том числе и на классных часах в школах и в других учебных заведениях. "Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан", - добавил журналист.

Комментируя аналогичную ситуацию с фильмом "Беслан" Александра Рогаткина, Кондрашов заявил, что фильм полностью повторяет те кадры, которые уже были опубликованы шестью телекомпаниями, в основном западными, имеющими противоположную российской точку зрения на произошедшие в Беслане события. "Почему не блокируют эти фильмы? Ответ мы не получили до сих пор <...> Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами и российским законодательством, штрафами", - сказал первый замглавы ВГТРК.

В сентябре 2020 года Роскомнадзор выявил ограничения распространения администраций YouTube отечественного фильма "Беслан: Фильм Александра Рогаткина" (транслировался на телеканале "Россия-1"), промаркировав, что "это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей".

Премьера фильма "Крым. Путь на Родину" состоялась на телеканале "Россия 1" 15 марта 2015 года. По данным компании TNS Gallup Media, он собрал у экранов 39,6% россиян старше 18 лет, смотревших телевизор воскресным вечером. Рейтинг фильма составил 12,9%. Фильм получил спецприз учредителей ТЭФИ "за осмысление современной истории".