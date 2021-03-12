В Думу внесут законопроект, обязывающий библиотеки хранить материалы времен Второй мировой

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Елена Ямпольская подготовили законопроект, запрещающий библиотекам списывать и реализовывать печатные издания и иные документы, созданные на территории СССР в период Второй мировой войны. Об этом в пятницу сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Библиотеки обеспечивают сохранность имеющихся в их фондах печатных изданий, иных документов, созданных на территории СССР в период с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года и впервые опубликованных до 1947 года включительно", - говорится в тексте инициативы, опубликованном Хинштейном.

Законопроектом предлагается включить указанные материалы в национальный библиотечный фонд и запретить библиотекам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности списывать и реализовывать такие материалы (по аналогии с запретом на списание и реализацию книжных памятников).

"Принятие законопроекта позволит сохранить уникальный фонд документов, печатной продукции и рукописей периода Второй мировой войны, сделает невозможным его списание и уничтожение, а также будет способствовать более широкому изучению гражданами истории Второй мировой и Великой Отечественной войн", - считают авторы документа.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Хинштейна, документ внесут в Госдуму в пятницу.