Мурашко: "Спутник V" показал высокую эффективность против британского штамма коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" в ходе исследований показала свою эффективность против британского штамма, сообщил в пятницу журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2. Таким образом, вакцина "Спутник V" защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма", - сказал он.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в настоящее время зарегистрирован во многих странах. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.