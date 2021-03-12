{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мурашко: "Спутник V" показал высокую эффективность против британского штамма коронавируса

По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" в ходе исследований показала свою эффективность против британского штамма, сообщил в пятницу журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах

"Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2. Таким образом, вакцина "Спутник V" защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма", - сказал он.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в настоящее время зарегистрирован во многих странах. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров
Обращение о блокировке было направлено администрации Facebook 5 марта
Читать полностью