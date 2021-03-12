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Пандемия COVID-19
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ВОЗ выступила против паспортов вакцинации, которые давали бы привилегии привившимся

Причиной рекомендаций представитель ВОЗ Мелита Вуйнович назвала нехватку вакцин и проверку их эффективности по предупреждению инфекции
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей. Об этом заявила в пятницу представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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"ВОЗ не рекомендует паспорта [вакцинации], чтобы они давали какие-либо привилегии или позволяли путешествовать. Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по ковиду", - сказала она.

Причиной данных рекомендаций представитель ВОЗ назвала нехватку вакцин и проверку их эффективности по предупреждению инфекции. "Через три месяца примерно будет позиция ВОЗ, будет рекомендация, вводить паспорта или нет", - добавила Вуйнович.

1 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса. Как ранее заявляла канцлер Германии Ангела Меркель, главы государств и правительств стран Евросоюза едины во мнении о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации, члены сообщества будут стремиться создать их к лету.

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