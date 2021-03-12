В колониях и СИЗО вакцинировали от коронавируса более 9 тыс. заключенных

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 9,4 тыс. заключенных в колониях и СИЗО и свыше 9,3 тыс. сотрудников ФСИН вакцинированы от коронавируса. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-бюро ФСИН.

"На сегодняшний день среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, вакцинировано 9 412 человек. Среди сотрудников ФСИН России - 9 382", - отметили в пресс-бюро. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится уже в 51 территориальном органе ФСИН России. "Географический охват вакцинацией учреждений и органов уголовно-исполнительной системы постоянно расширяется", - отметили во ФСИН.

Вакцинация сотрудников проводится в филиалах медико-санитарных частей ФСИН России, на базе прививочных пунктов государственных и муниципальных учреждений здравоохранения регионов по месту регистрации. В приоритетном порядке эту процедуру проходят медицинские и педагогические работники учреждений уголовно-исполнительной системы, а также те сотрудники, которые непосредственно работают с осужденными. Вакцинация подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется в филиалах медико-санитарных частей ФСИН России, а также силами выездных бригад государственных и муниципальных учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации.