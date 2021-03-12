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Проблемы Twitter в России
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В Роскомнадзоре заявили о готовности к диалогу с Twitter

При этом в ведомстве отметили, что компания не отвечает на запросы и требования
© Sattalat Phukkum/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор готов вести диалог с Twitter, но компания на запросы и требования не реагирует, заявил в пятницу начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

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"Наши претензии остаются без ответа. Никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они в любой момент могут оспорить в российском суде. Мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был", - сказал Зайцев на слушаниях в Общественной палате РФ "Вынужденное замедление Twitter - выводы для всех".

Он добавил, что Twitter может оспорить замедление своей работы в России в суде, но реакции пока также не было.

Зайцев отметил, что Роскомнадзор замедляет доступ к социальной сети в рамках российского законодательства. "За неудаление такого [запрещенного] контента предусмотрено ограничение доступа. И мы уведомляли Twitter о возможной блокировке, если компания не выполнит требование об удалении запрещенного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры в виде замедления доступа к данной интернет-площадке. Повторюсь, мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц в Twitter, и они нас знают", - добавил представитель ведомства.

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