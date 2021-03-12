В ВОЗ заявили, что находятся в контакте с Россией по вопросам сертификации "Спутника V"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в непрерывном контакте с Россией по вопросам сертификации вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в пятницу представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью радиостанции " Эхо Москвы ".

"Идет еженедельная коммуникация между Женевой и Министерством здравоохранения России, Центром [им. Н. Ф.] Гамалеи. Мы ожидаем, что этот процесс будет двигаться быстро. Миру нужна каждая хорошая эффективная вакцина, потому что нехватка вакцин - самая большая угроза для пандемии на этот момент", - сказала она.

Вуйнович напомнила, что российская вакцина на данный момент находится на стадии оценки ВОЗ. "Там очень большая и сложная документация. По безопасности и эффективности вакцины более или менее все данные получены, но ожидаются и так называемые индустриальные данные, индустриальный файл", - пояснила она.