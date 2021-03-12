Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Компания Facebook по требованию Роскомнадзора удалила рекламу вакансий наркокурьеров. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Социальная сеть Facebook уведомила Роскомнадзор об удалении страниц и аккаунтов, публикующих рекламу вакансий наркокурьеров", - говорится в сообщении.

Обращение о блокировке было направлено администрации Facebook 5 марта.

"Роскомнадзор также потребовал от Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента. В ответе представителей Facebook Роскомнадзору сообщается, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены. Расследование будет продолжено", - добавили в Роскомнадзоре.