У ВОЗ нет данных о том, что вакцина AstraZeneca может наносить вред здоровью

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может подтвердить информацию о том, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca может нанести вред здоровью. Об этом сообщила в пятницу в эфире радиостанции " Эхо Москвы " представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Все вакцины, особенно новые вакцины, находятся под особым фармакологическим надзором. Это значит, что любой случай серьезного ухудшения здоровья сразу исследуется специальным комитетом по специальному протоколу. ВОЗ рассматривает, есть ли связь между вакцинацией и случаем [ухудшения здоровья], - сказала Вуйнович. - В данный момент у нас нет доказательств того, что именно эти случаи вызваны вакцинацией AstraZeneca".

Ранее Дания, Исландия и Норвегия временно прекратили использование вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.