В РФ появится единый перечень иностранных вузов, дипломы которых признаются автоматически

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Порядок отбора зарубежных образовательных и научных организаций, чьи дипломы не нужно подтверждать в России, будет ускорен и упрощен. Как сообщает в пятницу официальный сайт кабмина, это позволит увеличить число иностранных студентов и привлечь в страну новых высококвалифицированных специалистов.

"Утверждается новый порядок формирования такого перечня [вузов], - говорится в сообщении. - До этого каждый год составлялось два списка - отдельно по документам о высшем образовании и отдельно по ученым степеням. При этом выдающие их образовательные и научные организации зачастую дублировали друг друга. Теперь они будут объединены в один документ".

"Это ускорит процесс отбора организаций, а также формирование и согласование самого перечня", - подчеркнули в правительстве.

Кроме того, расширяется список международных рейтингов вузов, на основе которых отбираются претенденты для включения в перечень. Помимо академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World Universities), всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) и рейтинга университетов мира The Times Higher Education World University Rankings, теперь будут учитываться данные еще двух: всемирного рейтинга университетов U.S. News Best Global Universities и Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета".

Сбором данных об организациях и формированием перечня с указанием соответствия зарубежного образования российскому займется Минобрнауки. Итоговый документ должен быть согласован с МИД РФ и Рособрнадзором и до 15 декабря 2021 года представлен в кабмин для утверждения.

В правительстве напомнили, что иностранные граждане, которые хотят продолжить учебу или устроиться на работу в России, должны пройти процедуру признания документов об образовании. Исключение составляют выпускники вузов из тех стран, с которыми действуют двусторонние соглашения, а также научных и образовательных организаций, входящих в особый перечень. Их дипломы признаются автоматически.