В России достигнуты только два показателя проекта по борьбе с заболеваниями сердца

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Только два из семи показателей федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ)" нацпроекта "Здравоохранение" достигнуты регионами РФ в 2020 году. Об этом сообщила в пятницу директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.

"На текущую дату мы видим с вами достижение двух показателей по реализации федерального проекта и на сегодняшний момент мы имеем три показателя по недостижению. Это предварительные итоги. <...> Мы обращаем внимание, что 4 региона 6 из 7 показателей не смогли вообще выполнить фактически, из них только один Хабаровский край имел показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией выше среднероссийского, 5 показателей из 7 не смогли выполнить фактически 10 регионов РФ. Только 3 региона имели показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией выше среднероссийской. Соответственно, вопросы, прежде всего, организационного характера", - сказала она на заседании подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств комитета Госдумы по охране здоровья.

Согласно данным презентации Каракулиной, достигнуты были показатели по отношению числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром (план - 46,5%, факт - 54%), и доля профильных госпитализаций пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи (план - 79%, факт - 82,6%). Причинами недостижения остальных показателей называются, в частности, дефекты маршрутизации пациентов с ССЗ, дефицит кадров на скорой медпомощи, амбулаторного, стационарного звена, отсутствие единой центральной диспетчерской службы, недостаточный уровень соблюдения клинических рекомендаций, отказ пациентов от госпитализаций из-за пандемии коронавируса и другие.

"Отдельно хочется поблагодарить четыре региона, которые в полном объеме выполнили все свои обязательства перед гражданами субъектов РФ, это Ленинградская область, Ивановская область, Краснодарский край и Республика Марий-Эл", - отметила она.

Показатели и регионы

Представитель Минздрава также заявила, что 59 регионов имеют отрицательную динамику достижения показателя "больничная летальность от инфаркта миокарда" по сравнению с 2019 годом. "При этом 29 регионов имеют ухудшение данного показателя более 20%. И только 20 регионов из 59 имели заболеваемости ковидом выше среднероссийского показателя", - сказала Каракулина.

Также 79 из 85 регионов страны имеют отрицательную динамику достижения показателя "больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения". "Стоит задуматься все-таки над вопросами оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения. При этом 32 региона имеют ухудшения показателя на 20% больше <...> по сравнению с 2019 годом. И только 26 регионов из 79 имели заболеваемость ковидом выше среднероссийского показателя", - отметила она.

Согласно данным Каракулиной, были исполнены мероприятия по кадровому обеспечению до 91% внутри региональных программ. Однако многие региональные мероприятия, запланированные непосредственно местными органами исполнительной власти, не были реализованы. "На сегодняшний момент из запланированных почти 8 тыс. мероприятий было выполнено всего 5 300 мероприятий. Самый низкий уровень исполнения мероприятий по всем разделам мы отмечаем в Еврейской автономной области и Орловской области. Хотелось бы выслушать коллег в ближайшее время по поводу причин неисполнения реализации собственных мероприятий региональных программ", - заключила Каракулина.