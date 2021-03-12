Суд рассмотрит жалобу на арест Ивана Сафронова 18 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова 18 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского суда, куда поступила жалоба на продление Сафронову меры пресечения.

"В суд поступила жалоба на продление Сафронову меры пресечения в виде заключения под стражу. Она будет рассмотрена Мосгорсудом 18 марта", - сказали в пресс-службе. Ранее суд продлил арест Сафронову до 7 мая.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.

По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.