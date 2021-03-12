В ВОЗ сообщили, что в мире не зафиксировали ни одной смерти от вакцин против коронавируса

ЖЕНЕВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 268 млн прививок от коронавируса было сделано в мире по состоянию на 9 марта, на настоящий момент не зафиксировано ни одной смерти от этих вакцин. Такие пояснения дали в пятницу ТАСС во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя приостановку Данией, Исландией, Италией и Норвегией использования вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета после появления данных об образовании тромбов у привившихся.

"По состоянию на 9 марта с начала пандемии было прописано более 268 млн доз вакцин от COVID-19, согласно данным, поступившим в ВОЗ от национальных правительств. До сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая смерти, вызванного вакцинами от COVID-19", - сообщил официальный представитель организации Тарик Яшаревич.

По его словам, "ВОЗ в курсе того, что в качестве меры предосторожности несколько стран в Европейском союзе приостановили использование конкретной партии вакцины AstraZeneca, распределяемой в ЕС, на основе сообщений о редких нарушениях свертываемости крови у людей, которые получили вакцину из этой конкретной партии". Яшаревич, добавил, что "это решение было принято в качестве меры предосторожности до того момента, пока не завершится полное расследование".

"Важно подчеркнуть, что, согласно позиции комитета по оценке фармацевтических рисков Европейского агентства лекарственных средств (EMA), польза от вакцины продолжает перевешивать риски и вакцина может продолжать применяться во время проведения расследования тромбоэмболических событий", - констатировал официальный представитель. Он напомнил, что консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин "систематически рассматривает сообщения и обеспокоенности, касающиеся безопасности вакцин, и проводит встречи каждые две недели". Комитет дает советы ВОЗ по "любым новым сигналам", касающимся вакцин от коронавируса. Этот орган "тщательно изучает нынешние сообщения по поводу вакцины AstraZeneca". "Как только ВОЗ получит полное понимание этих событий, общественность будет ознакомлена с полученными результатами и любыми изменениями в текущих рекомендациях", - сказал Яшаревич.

Официальный представитель ВОЗ подчеркнул, что "вакцинация от COVID-19 не снизит смертность от других причин". "Смерти от других причин продолжатся, в том числе после вакцинации, но не имея к ней отношения", - заключил он.

Согласно поступившим в четверг сообщениям, Дания и ряд других стран приостановили применение вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся. Ранее EMA рекомендовало продолжить использование данного препарата, обратив внимание на отсутствие указаний на то, что к осложнениям привела именно вакцинация. По его данным, по состоянию на 10 марта на территории Европейской экономической зоны было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических осложнений среди около 5 млн людей, которым была введена вакцина AstraZeneca. Как подчеркнули в агентстве, это означает, что число случаев таких осложнений среди вакцинированных людей не превышает число подобных случаев среди населения в целом.