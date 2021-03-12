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Пандемия COVID-19

Песков не ответил на вопрос о прививке Путина в контексте планов очного оглашения послания

Ранее представитель Кремля сообщал, что дата оглашения послания Федеральному собранию еще не определена

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал сам сообщить, когда сделает прививку от коронавируса, подчеркнул в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В беседе с журналистами он отметил, что не может ответить на вопрос, означают ли планы очного оглашения главой государства послания Федеральному собранию в этом году, что Путин уже вакцинировался от коронавируса или планирует это сделать в ближайшее время.

"Президент обещал сам сообщить, когда он привьется", - сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал ТАСС, что дата оглашения послания еще не определена, но планируется, что это мероприятие пройдет в очном формате.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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