Песков не ответил на вопрос о прививке Путина в контексте планов очного оглашения послания

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал сам сообщить, когда сделает прививку от коронавируса, подчеркнул в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он отметил, что не может ответить на вопрос, означают ли планы очного оглашения главой государства послания Федеральному собранию в этом году, что Путин уже вакцинировался от коронавируса или планирует это сделать в ближайшее время.

"Президент обещал сам сообщить, когда он привьется", - сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал ТАСС, что дата оглашения послания еще не определена, но планируется, что это мероприятие пройдет в очном формате.