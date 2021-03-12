Уже шесть стран объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca

Первой о приостановке использования британско-шведской вакцины "до дальнейшего уведомления" сообщила Дания после сообщений о тяжелых случаях образования тромбов у вакцинированных. В одном из этих сообщений говорилось о смерти пациента, при этом отмечалось, что "в настоящее время нельзя сделать вывод, существует ли связь между вакциной и тромбами". Прививки препаратом от AstraZeneca приостановлены на 14 дней. В период с 29 марта по 1 апреля власти Дании сообщат о новом решении в отношении его использования.

Вслед за европейскими странами о приостановке использования препарата проинформировали власти Таиланда. В то же время в большинстве стран Евросоюза объявили, что пока не намерены останавливать вакцинацию AstraZeneca.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Европейская программа вакцинации от коронавируса столкнулась с новой проблемой: сразу несколько государства Европы объявили о приостановке использования препарата, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca, некоторые страны на время отказываются от введения доз из определенных партий. Причиной послужили сообщения о том, что у привитых этой вакциной могут образовываться тромбы в сосудах.

Примеру Дании последовали Норвегия, где вакциной привиты уже почти 122 тыс. человек, и Исландия. При этом в самих этих странах случаев образования тромбов у привитых пациентов не выявлено.

Италия приостановила использование одной партии вакцины от AstraZeneca. Это было сделано после смерти 43-летнего военнослужащего от остановки сердца. За день до того ему была введена первая доза британско-шведского препарата. Власти из предосторожности решили "ввести запрет на использование этой партии [препарата] на всей территории страны". Вслед за Италией решение пока не использовать препарат из этой партии приняла и Румыния.

В Таиланде отложили вакцинацию премьер-министра Прают Чан-Оча и других членов правительства, которые должны были первыми в стране получить прививку AstraZeneca.

Кто продолжает

Большинство стран пока не намерено приостанавливать иммунизацию населения препаратом от AstraZeneca.

По заявлению Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов, использование вакцины в Германии будет продолжено. К настоящему времени в стране известно об 11 случаях тромбоэмболических осложнений, четыре человека умерли, однако связи между вакцинированием и осложнениями пока не выявлено. В ФРГ было сделано примерно 1,2 млн прививок вакциной AstraZeneca.

"Мы не будем приостанавливать использование вакцины AstraZeneca, с ней не связаны крупные медицинские риски", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

О намерении продолжать вакцинацию заявили также власти Австрии, Нидерландов, Финляндии и других европейских стран. В Эстонии рекомендовано не использовать препарат для пациентов с риском образования тромбов.

Об отсутствии оснований для приостановки использования препарата заявило Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. По его данным, в стране распределены уже более 11 млн доз вакцины AstraZeneca, однако "имеющиеся данные не подтверждают, что препарат способствует образованию тромбов".

Позиция регулятора и ВОЗ

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса с помощью препарата компании AstraZeneca. В его пресс-релизе сказано, что в настоящее время ведется расследование всех подозрительных случаев, однако пока нет указаний на то, что вакцинация привела к данным осложнениям, которые не указаны в качестве побочных эффектов.

"Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений", - говорится в сообщении.

По данным агентства, по состоянию на 10 марта на территории Европейской экономической зоны было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических осложнений среди примерно 5 млн человек, которым была введена вакцина AstraZeneca. "Число случаев осложнений среди вакцинированных не превышает число случаев среди населения в целом", - подчеркнули в ЕМА.

У Всемирной организации здравоохранения нет данных, что вакцина AstraZeneca может наносить вред здоровью, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

О вакцине

Препарат британско-шведской компании AstraZeneca разработан при участии Оксфордского университета, из-за чего его называют также "оксфордской вакциной". В Индии препарат выпускается по лицензии под названием Covishield. На сегодняшний день вакцина входит в число наиболее распространенных в мире препаратов, используемых для профилактики коронавируса.

В некоторых странах использование вакцины AstraZeneca не рекомендовано для прививок людям в возрасте старше 65 лет ввиду недостаточно высокой эффективности и возможности осложнений.

По соглашению с Еврокомиссией AstraZeneca в первом квартале 2021 года должна была поставить 80 млн доз вакцины, однако затем компания в одностороннем порядке уведомила о сокращении плана поставок вдвое из-за нехватки производственных мощностей. 12 марта агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, распространенный среди европейских чиновников, сообщило о новом сокращении поставок - с 40 млн до 30 млн доз. Ожидается, что в апреле производитель поставит ЕС еще 20 млн доз препарата. Прогноз на май и июнь не приводится.