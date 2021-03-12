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Пандемия COVID-19

СМИ: в Японии обнаружили неизвестный штамм коронавируса

По данным агентства Kyodo, этот штамм "столь же опасен", как мутировавшие образцы из Великобритании, ЮАР и Бразилии

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии обнаружило заражение не известным ранее штаммом коронавируса у мужчины, который в феврале прибыл в страну из Филиппин. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

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По его данным, этот штамм "столь же опасен", как и выявленные ранее мутировавшие образцы из Великобритании, ЮАР и Бразилии.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС до 21 марта.

По последним данным, за все время эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 445 тыс., зафиксировано 8,4 тыс. летальных исходов.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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