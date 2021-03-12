Дворцовый мост в Петербурге приобретет изумрудную подсветку в честь Дня святого Патрика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Дворцовый мост в Санкт-Петербурге почти на две недели приобретет изумрудную декоративную подсветку в темное время суток по случаю Дня святого Патрика. В программу ставшего уже традиционным для города празднования в честь покровителя Ирландии в этом году вошли выставка о писателях в Российской национальной библиотеке и тематический онлайн-фестиваль, сообщили организаторы на пресс-конференции ТАСС в пятницу.

"Мы впервые проводим День святого Патрика в гибридном формате. Начиная с сегодняшнего дня, наши горожане и гости смогут полюбоваться изумрудной декоративной подсветкой Дворцового моста в честь праздника. 15 марта в 15 часов в главном здании Российской национальной библиотеки откроется фотовыставка "Санкт-Петербург - Корк: литературные столицы", - рассказал на пресс-конференции заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия "Ленсвет", зеленая подсветка Дворцового моста будет работать с вечера пятницы по 24 марта.

В Ирландском культурном центре Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена состоится двухчасовой онлайн-фестиваль, центральным событием которого станет открытая лекция медиевиста Ирландии доктора Дэмиена Брекена из Университетского колледжа Корка. "Он расскажет об историческом святом Патрике, об этой фигуре с точки зрения средневековой истории. Он расскажет о святом Патрике как о первом ирландском писателе, оставившем замечательные документы, посвященные первым годам новой христианской Ирландии", - отметил директор центра Андрей Машинян.

Кроме того, в онлайн-формате пройдет круглый стол с участием друзей и партнеров центра из Дублина и Корка, а также преподавателей, студентов и специалистов по Ирландии из Санкт-Петербурга. Темой обсуждения станет роль святого Патрика в формировании ирландской идентичности. В рамках фестиваля всем присоединившимся зрителям покажут видеоролики с ирландскими танцами и музыкой.

На выставке в Российской национальной библиотеке, которая продлится по 15 апреля, будут представлены фотопортреты пяти ирландских и пяти российских писателей. Кураторы экспозиции - ирландский фотограф Клэр Кьеу и член петербургского Союза художников Надежда Анфалова - подобрали авторов таким образом, чтобы они представляли разные жанры и поколения. Фотопортреты представлены на модулях в виде раскрытой книги, на мольбертах, а рядом с ними посетители смогут ознакомиться с высказываниями и цитатами из произведений писателей.

О празднике

День Святого Патрика отмечается ежегодно 17 марта, причем не только в Ирландии, но и в США, Канаде, Германии, Австралии, России и других странах.

Ирландцы начали отмечать День святого Патрика еще в X-XI вв. В XVII в. этот день был включен в литургический календарь католической церкви. Этот святой также почитается в некоторых общинах православной церкви и отдельными протестантскими церквями. В 1903 году 17 марта в Ирландии стало официальным выходным. В этот праздник принято надевать все зеленое - это один из цветов ирландского флага, цвет трилистника - символа страны и самого Изумрудного острова, где в мягком и влажном климате травяной покров остается зеленым круглый год.