Минюст к 2030 году планирует в 1,5 раза сократить число заключенных в колониях

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ к 2030 году за счет исправительных центров планирует значительно сократить число заключенных в колониях - до 250-300 тыс. человек. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

"К 2024 году в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, необходимо кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 году - полностью обеспечить имеющиеся потребности. В результате решения этой задачи мы планируем кардинально снизить количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, оценочно до 250-300 тыс. человек. Это и уменьшит финансовую нагрузку, и еще больше отразится на положении России в мировом рейтинге пенитенциарных служб", - сказал он, выступая на заседании коллегии ФСИН по итогам прошлого года.

По данным ФСИН на 1 февраля, в колониях содержится 376 тыс. осужденных. Таким образом, к 2030 году их число может сократиться в полтора раза.

Чуйченко сообщил, что в настоящее время примерно 188 тыс. осужденных на лишение свободы имеют право на замену лишения свободы принудительными работами в исправительных центрах. Он отметил, что для расширения практики привлечения к труду соответствующей категории осужденных предполагается участие бизнес-сообщества в их трудоустройстве на предприятиях.

В свою очередь директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что практика применения наказания в виде принудительных работ имеет тенденцию к увеличению. "Если в 2017 году такой вид наказания отбывали около 600 человек, то за прошедший год по учету исправительных центров прошло уже более 12 тыс. осужденных", - сказал он. По словам Калашникова, в настоящее время уже функционируют 26 исправительных центров и 82 участка в качестве исправительных центров общей вместимостью более 7,5 тыс. осужденных. Он напомнил, что с 1 января 2020 года вступили в силу поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, которые позволили создавать участки исправцентров на объектах сторонних организаций.

Глава ФСИН отметил, что утвержден перечень объектов, на базе которых в 2021-2022 годах планируется организация еще 42 исправительных центров и 16 участков с возможностью размещения 6 464 осужденных.

Проблемы уголовно-исполнительной системы

Министр юстиции также выделил семь проблем уголовно-исполнительной системы.

"Перед УИС стоят серьезные вызовы. Чтобы ответить на них, нам необходимо сосредоточить свои усилия на обеспечении эффективного исправления осужденных и снижении рецидивной преступности, а также организовать систему качественного исполнения наказаний. Остановлюсь на этих вызовах. Мы выделили семь проблем", - сказал министр.

"Во-первых, это несовершенство уголовно-исполнительного законодательства, которое сейчас не в полной мере регулирует вопросы отбывания наказания и содержания под стражей. Это влечет неоднозначные трактовки законодательства, что часто приводит к ущемлению прав и законных интересов лиц, содержащихся в учреждениях УИС", - сообщил он. Во-вторых, констатировал глава Минюста, система исполнения наказаний не достигает одной из своих важнейших целей - исправления осужденных. "Граждане, отбывающие наказание, зачастую теряют социальные связи, лишаются семьи, дома, работы. Люди освобождаются из мест лишения свободы, имея судимость, но не имея профессии, часто без средств к существованию, без жилья. Они остаются один на один с серьезнейшими проблемами, что, безусловно, отражается на росте рецидивной преступности", - сообщил Чуйченко. Третьей проблемой он назвал низкие темпы развития системы исправительных центров, что негативно влияет на возможность замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в исправительных центрах.

"В-четвертых, есть проблема, связанная с недостаточным уровнем занятости и заработной платы осужденных, которые выполняют оплачиваемую работу в учреждениях УИС. В-пятых, недостаточная мотивация сотрудников УИС влечет за собой противоправное, коррумпированное поведение, в том числе совершение преступлений в отношении лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях", - сообщил министр юстиции. По его словам, данные факты приводят к негативному восприятию и низкому авторитету сотрудников УИС в глазах общественности. "И эту ненормальную ситуацию надо менять", - подчеркнул глава Минюста.

"В-шестых, не решена пока проблема ветхости имеющейся инфраструктуры, а также отсутствия системности в размещении объектов ФСИН России. В-седьмых, значительная часть объектов УИС находится в населенных пунктах. Как следствие, негативное влияние на городскую среду, подростков и молодежь, распространение тюремной субкультуры", - отметил министр юстиции.

Он сообщил, что в ближайшее время необходимо сконцентрироваться на решении данных проблем. Сейчас завершается работа над основным документом стратегического планирования - концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года. "Предусмотренные законодательством ограничения не должны причинять страдания и унижать человеческое достоинство. Наша задача модернизировать правила внутреннего распорядка, нормы вещевого довольствия и питания. Особое внимание уделим содержанию женщин", - сказал министр.