Турция с 15 марта обязала всех пассажиров получать электронные "коды здоровья"

АНКАРА, 12 марта. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Все приезжающие в Турцию пассажиры с 15 марта будут должны заполнять электронную анкету для получения так называемого кода здоровья (HES code). Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель Министерства здравоохранения Турции.

"Форма на веб-сайте register.health.gov.tr должна быть заполнена не более чем за 72 часа перед въездом в Турцию. Это необходимо для обеспечения защиты здоровья прибывающих в республику лиц во время их пребывания здесь. На основе заполненной информации им будет автоматически присваиваться индивидуальный HES-код, при помощи которого у сотрудников Министерства здравоохранения Турции будет возможность связаться с приезжающими, если будет установлено, что они контактировали с больными COVID-19 во время поездки или пребывания в Турции", - сказала собеседник агентства.

Более того, в Минздраве пояснили, что "заполнение этой формы может быть проверено на границе Турции". "Если форма не будет заполнена вовсе, или в ней будет указана вводящая в заблуждение информация, то могут последовать правовые и административные санкции. Также вам может быть отказано во въезде в Турцию", - добавили в министерстве.

В настоящее время HES-кодом пользуются все люди, постоянно проживающие в Турции. Его необходимо предъявлять при посещении торговых центров и ряда государственных учреждений. Кроме того, администрация Стамбула с 15 марта обязала жителей предоставлять "коды здоровья" при посещении кафе, парикмахерских, хамамов, спа-салонов, свадебных салонов, театров и фитнес-центров.