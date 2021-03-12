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Студентов до 23 лет учтут в составе семьи при расчете дохода для назначения выплат

Если ребенок учится очно, он продолжает находиться на содержании у родителей, пояснили в пресс-службе Минтруда
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Студенты в возрасте до 23 лет, которые не состоят в браке и учатся на очной форме обучения, будут учитываться в составе семьи при расчете нуждаемости в детских выплатах. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

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"В 2020 году совершеннолетние дети не учитывались в составе семьи при расчете нуждаемости. Но если ребенок учится очно, он продолжает находиться на содержании у родителей. Поэтому принято решение учитывать детей в возрасте до 23 лет (не состоящих в браке) в составе семьи, если ребенок учится на очной форме обучения", - рассказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в 2020 году граждане, взявшие ребенка под опеку, не могли обратиться за пособием на такого ребенка, поскольку ребенок считался на гособеспечении.

"Однако поскольку ребенок проживает в семье, рассматривать уровень его обеспеченности в отрыве от семейного дохода неправильно. Поэтому планируется с 2021 года учитывать детей, находящихся под опекой, в составе семьи при оценке нуждаемости - то есть, семьи смогут получать пособие на детей от трех до семи лет и на опекаемых детей", - уточнили в Минтруде.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.

Как сообщали журналистам в пресс-службе Минтруда, правительству в ближайшее время предстоит утвердить правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет включительно для малообеспеченных семей. При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд России в 2020 году и в первые месяцы 2021 года.

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