Белоруссия пока не приняла окончательное решение по поводу своего участия в "Евровидении"

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Национальная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) пока не приняла окончательное решение по поводу участия страны в этом году в конкурсе песни "Евровидение". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В настоящее время Белтелерадиокомпания находится в непрекращающемся диалоге с постоянными службами Европейского вещательного союза (ЕВС), правообладателя конкурса песни "Евровидение". Как только будет принято окончательное решение о формате участия, Белтелерадиокомпания готова будет ответить на все вопросы, связанные с организацией данного проекта", - отмечается в сообщении белорусской телерадиокомпании.

Европейский вещательный союз 11 марта принял решение о недопуске к участию в конкурсе "Евровидение" песни "Я научу тебя" представляющей Белоруссию группы "Галасы ЗМеста" в ее нынешнем виде. Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Союз также предложил прислать измененную версию композиции или выбрать новую, соответствующую правилам "Евровидения". В противном случае в этом году Белоруссия может быть дисквалифицирована.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса. Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом. Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на отсутствие коронавируса, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды. Россию на конкурсе представит певица Манижа с песней Russian Woman.