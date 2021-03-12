В России осужденных могут привлечь к очистке Арктической зоны

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Осужденных могут задействовать в очистке Арктической зоны, сообщил в пятницу директор ФСИН России Александр Калашников.

"ФСИН России рассматривает возможность привлечения осужденных к очистке территории Арктической зоны от загрязнений. На сегодняшний день достигнута договоренность с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска", - сказал он, выступая на заседании коллегии ФСИН по итогам прошлого года.

Глава ведомства попросил руководителей территориальных органов ФСИН России, чьи учреждения расположены в Арктической зоне, продолжить работу по данному направлению.