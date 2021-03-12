Экс-посла Молдавии в России Негуца освободили из-под домашнего ареста

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца освобожден из-под домашнего ареста, под который он был помещен в январе по делу о контрабанде анаболиков. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Эмил Гайтур.

"Негуца освобожден под судебный надзор. Решение об изменении меры пресечения в отношении Негуцы приняла Апелляционная палата Кишинева. Оно не может быть опротестовано", - сказал Гайтур.

Пресс-секретарь уточнил, что расследование продолжается. "Сейчас проводится химическая экспертиза анаболиков, это займет какое-то время из-за сложности объекта, подлежащего экспертизе", - уточнил Гайтур.

Негуца в начале декабря был отозван с должности посла из-за скандала с контрабандой анаболиков, которые молдавские спецслужбы обнаружили в микроавтобусе диппредставительства. По решению суда он был помещен в следственный изолятор. Сам он виновным себя не признает. Микроавтобус посольства республики в России был остановлен в ночь на 6 декабря на пограничном пункте пропуска Паланка - Маяки молдавско-украинской границы при попытке вывоза крупной партии анаболиков из Молдавии. 7 декабря прокуратура республики выдвинула обвинения против водителя автобуса, который был задержан. Сообщалось, что стоимость изъятой партии составляет более 8 млн леев (около €400 тыс.). Молдавские законы предусматривают за такое нарушение лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Вместо Негуца послом Молдавии в РФ назначен Владимир Головатюк, который до этого возглавлял парламентскую комиссию по экономике, бюджету и финансам.