В Москве тренер по хоккею осужден на два года за гибель ребенка на тренировке

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы приговорил к двум годам колонии тренера по хоккею за гибель ребенка от удара шайбой во время тренировки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Лефортовский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя столицы Вячеслава Курочкина, - сообщили в надзорном ведомстве. - С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима". Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с тренерской, воспитательной и преподавательской работой сроком на 3 года. Тренер взят под стражу в зале суда.

Курочкин, являясь тренером-преподавателем по хоккею высшей квалификационной категории, в марте 2016 года обучал двух детей 2006 и 2007 годов рождения на ледовом катке в торговом центре на шоссе Энтузиастов. Его услуги оплачивали родителей детей.

Как установлено следствием и судом, тренер не предоставил ученикам информацию о правилах поведения на льду и соблюдении техники безопасности, не принял мер к минимизации уровня опасности для жизни, не соблюдал требования профилактики и предупреждения травматизма, а также не обеспечил наличие врачебно-педагогического наблюдения за проведением занятий. В результате в ходе тренировки один из детей при отсутствии контроля со стороны тренера бросил шайбу в ворота, где в этот момент находился второй мальчик. Шайба попала в шею ребенка, причинив травму, от которой он скончался на месте.