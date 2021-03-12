ВЦИОМ представил Индекс подростковой самооценки

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 60% молодых россиянок в возрасте 14-17 лет довольны своей внешностью и не намерены ее менять. Это следует из Индекса подростковой самооценки, представленного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и брендом Dove на площадке ТАСС.

Опросы для индекса были проведены среди 500 девушек 14-17 лет (с разрешения родителей) в октябре 2020 года, а также 800 родителей девушек-подростков 10-17 лет.

Согласно представленным данным, 63% девушек устраивает собственная внешность, а 33% - не устраивает. При этом, 80% опрошенных родителей считают, что детей внешность устраивает, 18% считают наоборот. Кроме того, 94% опрошенных девушек хотят что-то изменить в своей внешности: 50% хотят изменить живот, 47% - вес, 46% - талию, нос - 33%, 23% хотели поменять форму губ, а 9% готовы вести борьбу с веснушками. 38% родителей также хотели бы что-то поменять во внешности дочерей, 62% не считают такие изменения необходимыми.

Идеалом красоты для девушек являются звезды. 28% опрошенных полагают, что похожи на актрис - Ариану Гранде, Кендал Дженнер, Ирину Шейк, Анджелину Джоли, Киру Найтли и других. Считают, что похожи на маму - 22%, популярного блогера - 9%, бабушку - 3%.

С негативным отношением из-за внешности сталкивались 60% девушек (речь шла о насмешках), с травлей в соцсетях - 14%, физической агрессией - 10%, никогда не сталкивались с негативным отношением 26% опрошенных.

Девочки также жалуются, что не получают комплиментов от родителей. 13% не получают их или же получают очень редко, 37% получают комплименты регулярно. При этом родители не признаются, что оставляют своих детей без комплиментов - 46% взрослых говорят, что делают это каждый день, 37% - несколько раз в неделю, 6% - раз в неделю, 10% - редко, но делают. Среди мер повышения самоуверенности девочек родители предлагают организовать детский подростковой досуг, вести психологическую работу в школах, ограничить проводимое в соцсетях время, а также расширить представленность женской красоты в СМИ и рекламе.

Реальный образ

Маркетинг-менеджер бренда Dove компании Unilever в России, Украине и Беларуси Екатерина Маркелова отметила, что бренд призывает индустрию к трансляции более реальных образов, к рекламе без ретуширования, к более смелому диалогу с людьми, потому что потребителями продукции являются реальные люди. Кроме того, Маркелова полагает, что потребителям необходимо требовать честную рекламную политику от всех производителей.

Психолог, заведующая кафедрой социально-психологической безопасности личности Московского социально-педагогического института Лариса Карнацкая призвала родителей хвалить детей чаще, делать комплименты, проговаривать проблемы и показывать, что даже недостатки могут быть достоинством. Она также призвала помогать детям бороться с неуверенностью и быть в постоянном диалоге с ними.