Премьер Болгарии распорядился приостановить использование вакцины компании AstraZeneca

СОФИЯ, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился в пятницу приостановить использование в стране вакцины компании AstraZeneca. Как сообщает правительственная пресс-служба, иммунизация будет приостановлена до получения письменного заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности препарата.

"Пока не придет письменно от Европейского агентства лекарственных средств точный и ясно подтвержденный диагноз, можно или нельзя использовать вакцину AstraZeneca, требую использование этой вакцины прекратить", - заявил Борисов во время рабочего совещания с членами оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее EMA рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса с помощью препарата компании AstraZeneca. В его пресс-релизе сказано, что в настоящее время ведется расследование всех подозрительных случаев, однако пока нет указаний на то, что вакцинация привела к данным осложнениям, которые не указаны в качестве побочных эффектов.