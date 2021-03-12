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Пандемия COVID-19

Премьер Болгарии распорядился приостановить использование вакцины компании AstraZeneca

Правительственная пресс-служба уточнила, что иммунизацию приостановили до получения письменного заключения Европейского агентства лекарственных средств о безопасности препарата

СОФИЯ, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился в пятницу приостановить использование в стране вакцины компании AstraZeneca. Как сообщает правительственная пресс-служба, иммунизация будет приостановлена до получения письменного заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности препарата.

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"Пока не придет письменно от Европейского агентства лекарственных средств точный и ясно подтвержденный диагноз, можно или нельзя использовать вакцину AstraZeneca, требую использование этой вакцины прекратить", - заявил Борисов во время рабочего совещания с членами оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее EMA рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса с помощью препарата компании AstraZeneca. В его пресс-релизе сказано, что в настоящее время ведется расследование всех подозрительных случаев, однако пока нет указаний на то, что вакцинация привела к данным осложнениям, которые не указаны в качестве побочных эффектов.

Теги
БолгарияБорисов, БойкоПандемия COVID-19
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